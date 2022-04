Barco se choca com baleia jubarte e turistas são lançados ao ar; assista

Cinco pessoas ficaram feridas, três foram levadas ao hospital e uma delas está em estado grave

Reprodução/ Zenger Em vídeo é possível ver os turistas sendo jogados do barco



Um passeio pela costa de Baja California, no México, não terminou bem. Um barco-guia que levava turistas colidiu com uma baleia jubarte gigante e foi arremessado no ar. Cinco turistas ficaram feridos, sendo que três precisaram ser atendidos e uma em estado grave, os outros dois foram atendidos no porto, de acordo com o portal Newsweek. O acidente aconteceu no dia 22 de abril. O barco fazia uma viagem até a Isla Espiritu Santo, no Golfo da Califórnia, e retornava ao porto de La Paz quando o incidente ocorreu. denteA Polícia Civil está investigando os condutores do barco, já que eles precisam ficar a uma distância segura dos animais marinhos. “A baleia surgiu do mar e foi quando empurrou o barco, com alguns passageiros caindo e sofrendo ferimentos”, disse o porta-voz da Proteção Civil, Benjamin Garcia. Há relatos de que a embarcação estava acima do limite de velocidade permitido. As autoridades não conseguiram determinar se a baleia se feriu no acidente.

Assista ao vídeo abaixo: