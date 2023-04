Bebê ‘invade’ Casa Branca e obriga serviço secreto a agir rapidamente: ‘Visitante curioso’

Menino conseguiu passar por entre as cercas e entrar na residência oficial do presidente dos Estados Unidos

Reprodução/Site/NewsBreak/Nancy Benac/AP Photo Serviço de segurança caputra menino que 'invadiu' Casa Branca



Um bebê invadiu na terça-feira, 18, a Casa Branca. O menino, conseguiu se espremer pela cerca de metal e entrar na residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Porém, a invasão não durou muito tempo, isso porque o serviço secreto foi acionado e ‘deteu’ o menor. “Os policias encontraram um jovem visitante curioso ao longo da cerca norte da Casa Branca, que entrou brevemente nos terremos da Casa Branca”, disse o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi. “Os sistemas de segurança da Casa Branca acionaram instantaneamente os oficiais do Serviço Secreto que resgataram o bebe e devolveram para os pais”, acrescentou, também informando que eles foram brevemente interrogados e liberados em seguida. A foto, tirada pela agência de notícias Associated Press, mostra o jovem sendo carregado pelos policiais. Essa pode ter sido a primeira invasão bem-sucedida desde que as cercas de proteção dobraram de tamanho – elas têm 3,96 metros de altura e 12,7 centímetros de distância entre uma e outra (foi por esse vão que o menino entrou).