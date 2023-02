‘Bebê milagrosa’ socorrida ainda com cordão umbilical na Síria se recupera bem

A recém-nascida socorrida de escombros ainda conectada à mãe pelo cordão umbilical se recupera bem e está em quadro de “boa saúde”, segundo informações do Hospital Afrin, para onde ela foi levada, na cidade de mesmo nome, no território sírio controlado por rebeldes. “Sua condição é estável, mas algumas de suas costelas estão quebradas e isso vai sarar com o tempo”, disse o médico Hani Maarouf à Agência de Notícias Alemã (DPA), enquanto verificava seu paciente mais jovem na incubadora. A “bebê milagrosa”, como está sendo chamada internacionalmente, foi nomeada como Aya pela equipe médica da unidade de Saúde. A menina foi o único membro de sua família que sobreviveu ao terremoto que atingiu a cidade de “Jenderes”, na província de Aleppo, na madrugada de segunda-feira, 6. O terremoto custou a vida de sua mãe, pai e quatro de seus irmãos, além de destruir sua casa de quatro andares. A família havia fugido da região instável de Deir Ezzor, mais ao leste da Síria, acreditando que estaria segura em Jindires, uma cidade controlada desde 2018 por forças turcas e por grupos rebeldes pró-turcos. Cerca de 50 casas desabaram nesta cidade síria, relativamente perto do epicentro do terremoto na Turquia, segundo um correspondente da AFP. O cordão umbilical de Aya foi cortado por um socorrista com uma faca no momento de seu resgate. De acordo com os Capacetes Brancos, serviço de emergência que atua nas áreas rebeldes sírias, mais de 200 prédios foram destruídos na área. Na terç-feira, 7, o grupo implorou às organizações internacionais que ajudem essas regiões devastadas e esquecidas. “O tempo urge. Centenas de pessoas estão presas entre os escombros”, alertou.

We confirmed earlier today this baby girl, miraculously pulled out alive from under the rubble where she was born, has survived. She was found still attached to her mother’s umbilical cord. Her hometown Jandaris is estimated to be 25% reduced to rubble. Neither parent survived pic.twitter.com/TnVEPBhSMo

— Abbie Cheeseman (@cheesemanab) February 7, 2023