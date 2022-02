Belarus confirma disparo de mísseis contra a Ucrânia, diz imprensa local

Segundo o veículo local ‘The Kiev Independent’, o presidente Aleksandr Lukashenko confirmou os ataques e ameaçou entrar na guerra contra os ucranianos

EFE/EPA/MAXIM GUCHEK / POOL Presidente de Belarus também teria confirmado que soldados russos estão sendo tratados no país



Um dos principais aliados da Rússia em meio à invasão da Ucrânia, Belarus confirmou o disparo de mísseis contra o território ucraniano. A informação foi dada pelo jornal The Kiev Independent neste domingo, 27. Segundo o veículo, o presidente do país, Aleksandr Lukashenko, confirmou a informação e afirmou que hospitais bielorrussos estão ajudando a tratar os soldados russos feridos em ação em território ucraniano. Lukashenko também criticou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. “Deixe-o apelar ao povo ucraniano e ser responsável pelo que está acontecendo na Ucrânia hoje. Não há um único soldado ou patrono bielorrusso na Ucrânia”, afirmou. “A Ucrânia parece estar empurrando a Bielorrússia para uma operação especial para proteger seus cidadãos”, continuou Lukashenko. A cidade de Gomel, em Belarus, é o local defendido por Moscou para receber as negociações entre as duas nações.