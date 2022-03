Belgica atrasa em uma década o abandono do uso de energia nuclear

Decisão ocorre em razão do aumento no preço da eletricidade em decorrência da invasão russa na Ucrânia

Reprodução/Instagram/@alexanderdecroo Primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, anunciou os planos da Bélgica no setor energético



O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, anunciou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 18, que seu país atrasará o abandono do uso de energia nuclear em dez anos. O movimento estava previsto para ocorrer em 2025 e agora terá uma nova meta: 2035. A decisão ocorre após a alta nos preços da eletricidade em decorrência da guerra da Rússia com a Ucrânia no leste europeu. “O governo federal decidiu adotar todas as medidas necessárias para prolongar em dez anos a vida dos dois reatores nucleares mais novos”, afirmou o político. Outro país pressionado por utilizar energia nuclear, a Alemanha recentemente já afirmou que pretende rever o seu plano de abandono do fornecimento elétrico nuclear. Os países que integram a União Europeia (UE) estão em busca de alternativas para reduzir a dependência energética do governo de Vladimir Putin. Atualmente, cerca de 40% da energia utilizada pelo bloco advém do território russo.