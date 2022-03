Bélgica e Holanda decidem expulsar diplomatas russos por suspeita de espionagem

Ao todo, 38 diplomatas serão expulsos dos dois países; na Bélgica, representantes do governo russo terão que deixar o país em 15 dias

Reprodução/ Google Street View Ao todo 21 funcionários que trabalham para a embaixada e o consulado russo deixarão o país nas próximas semanas



Os governos da Bélgica e da Holanda anunciaram a expulsão de vários diplomatas da Rússia por suspeita de espionagem. As informações foram confirmadas pelas autoridades dos países nesta terça-feira, 29. Segundo a ministra belga das Relações Exteriores, Sophie Wilmès, 21 pessoas que trabalham para a embaixada e consulado russos por suspeita de estarem envolvidas em “operações de espionagem e de influência que ameaçam a segurança nacional”, disse Wilmès. Os funcionários deverão deixar o país em 15 dias. A Holanda, por sua vez, expulsará 17 diplomatas russos. “A razão é que há informações (…) que mostram que as pessoas em questão, acreditadas como diplomatas, atuam secretamente como agentes de Inteligência”, justificou a chancelaria do país. O governo holandês classificou a expulsão como uma medida de segurança nacional.

*Com informações da AFP