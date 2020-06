Bélgica: Prefeito de Bruges é esfaqueado; suspeito foi preso

KURT DESPLENTER/REUTERS Polícia belga apura atentado contra prefeito de Brugge



O prefeito de Bruges, cidade localizada no oeste da Bélgica, Dirk De Fauw, foi esfaqueado na manhã deste sábado e teve que passar por cirurgia, segundo informou a emissora de televisão local “RTBF”. De acordo com a emissora, o atentado aconteceu no município que o político governa e o autor do ataque foi detido.

Conforme veiculou a rede pública de TV “VRT”, De Fauw, que pertence ao Partido Democrata Cristão, foi atingido no pescoço, e pouco depois de sofrer a facada passou por cirurgia – que foi considerada bem-sucedida – e está em estado estável.

Segundo a”RTBF”, o caso aconteceu no escritório do advogado do prefeito. O suspeito seria um cliente do próprio De Fauw, que também exerce a advocacia.

Em alguns veículos de imprensa locais, especula-se sobre o acusado pela autoria do ataque apresentar problemas psiquiátricos.

A mulher do prefeito de Bruges, Ann Staelens, fez relato sobre o ataque à “VRT”. Ela testemunhou o marido se dirigindo ao homem no escritório, para pedir a distância mínima entre eles, medida de precaução ao contágio pelo novo coronavírus.

“De repente, ele sacou uma faca do nada, o apunhalou no pescoço e fugiu”, contou.

O acusado de ser o responsável pelo ataque contra o prefeito de Bruges foi preso por agentes da polícia federal belga, que abriu investigação por tentativa de assassinato, de acordo com a agência de notícias “Belga”, que teve como fonte o Ministério Público local.

*Com Agência EFE