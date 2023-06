Bíblia é banida de escola dos EUA após ser classificada como ‘pornográfica, vulgar e violenta’

Comitê do governo decidiu que o livro religioso não é apropriado para os mais jovens; banimento de obras tem gerado polêmica no país

StockSnap/Pixabay Desde 2022 os pais do distrito escolar de Davis, em Utah, tem autorização para participar das decisões sobre material sensível



O distrito escolar de Davis, em Utah, nos Estados Unidos, proibiu que alunos do ensino primário e secundário tenham acesso à Bíblia. A proibição aconteceu após a reclamação de um pai, conforme divulgou o canal de televisão ‘CBS News’. De acordo com uma lei estadual de 2022, os pais têm autoridade para participar das decisões sobre material sensível, e o comitê do governo decidiu que o livro religioso contém elementos vulgares e violentos que não são apropriados para os mais jovens. Eles citam as batalhas e sequestros como referências e falam que é um dos livros mais repletos de sexo existe. O responsável pela solicitação chega a dizer que não existem valores sérios para crianças na Bíblia porque é pornografia. O banimento de livros nos Estados Unidos tem sido algo frequente e que tem gerado polêmica, principalmente porque as ações contra literatura costumam ser movidas por conservadores e impossibilitam o acesso a temas como: raça, identidade de gênero ou orientação sexual. Alguns dos livros que já foram banidos foram: Bússola de Ouro, 1984, O Senhor das Moscas, O Apanhador no Campo de Centeio e o Conto de Aia.