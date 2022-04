Biden afirma que buscará cooperação com Macron na ‘defesa da democracia’

Presidente da França foi reeleito com 58,55% dos votos e derrotou, pela segunda vez, a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen

EFE/EPA/Alex Edelman / POOL - 16/07/2021 Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ressaltou a importância da cooperação dos governos norte-americano e francês



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, utilizou as suas redes sociais neste domingo, 24, para parabenizar Emmanuel Macron pela vitória na eleição presidencial. Em uma publicação no Twitter, o norte-americano afirmou que a França é um dos aliados mais antigos da Casa Branca e um “parceiro fundamental para enfrentar os desafios globais”. Entre as dificuldades listadas pelo democrata, estão o apoio à Ucrânia e o governo de Volodymyr Zelensky, “na defesa da democracia e no combate às mudanças climáticas”. Biden também ressaltou que conta com a “cooperação estreita contínua” do governo de Macron pelos próximos cinco anos.