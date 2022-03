Biden afirma que Putin está isolado e ‘precisa pagar o preço’ pela invasão

Em discurso do Estado da União, presidente dos Estados Unidos disse que Putin não espera resposta unificada do Ocidente e manda recado aos oligarcas russos

Win McNamee / POOL / AFP Joe Biden durante discurso do Estado da União em 1º de março de 2022



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou nesta terça, 1º, seu primeiro discurso anual do Estado da União. Ao comentar sobre a guerra que se desenrola na Ucrânia, o democrata dirigiu palavras duras sobre o presidente russo, Vladimir Putin, a quem definiu como um autocrata e ditador, e afirmou que ele precisaria pagar por ter iniciado uma invasão ao país vizinho. “Ao longo de nossa história, aprendemos esta lição quando os ditadores não pagam um preço por sua agressão, eles causam mais caos. Eles continuam se movendo. O último ataque de Putin à Ucrânia foi premeditado e não provocado. Ele rejeitou repetidos esforços de diplomacia. Ele pensou que o Ocidente e a Otan não responderiam. E ele pensou que poderia nos dividir em casa. Putin estava errado. Estávamos prontos. Nos preparamos extensivamente e com cuidado”, comentou.

O norte-americano ainda disse que a Rússia será prejudicada no longo prazo. “Estamos infligindo dor à Rússia e apoiando o povo da Ucrânia. Putin está agora isolado do mundo mais do que nunca. Putin desencadeou violência e caos. Mas, embora ele possa obter ganhos no campo de batalha, ele pagará um preço alto e contínuo a longo prazo. Quando a história desta era for escrita, a guerra de Putin contra a Ucrânia terá deixado a Rússia mais fraca e o resto do mundo mais forte. Na batalha entre democracia e autocracia, as democracias estão crescendo até o momento, e o mundo está claramente escolhendo o lado da paz e da segurança”, disse. Biden ainda elogiou o presidente ucrianiano, Volodymyr Zelensky, e o povo ucraniano pela resistência.



Por fim, Biden disse que os Estados Unidos e aliados investigarão o patrimônio dos oligarcas russos, e confiscarão bens se encontrarem indícios de que foram obtidos de forma criminosa. “Hoje à noite eu digo aos oligarcas russos e aos líderes corruptos que roubaram bilhões de dólares deste regime violento: não mais. O Departamento de Justiça dos EUA está montando uma força-tarefa dedicada para perseguir os crimes dos oligarcas russos. Estamos nos unindo aos nossos aliados europeus para encontrar e apreender seus iates, seus apartamentos de luxo, seus jatos particulares. Estamos indo atrás de seus ganhos mal-intencionados”, projetou. A embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Oksana Markarova, estava no Congresso para o discurso e foi ovacionada pelos presentes.