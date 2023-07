Biden afirma que Putin ‘já perdeu a guerra’ com a Ucrânia e terá que negociar

Presidente dos Estados Unidos reiterou a promessa de que a Ucrânia entrará na Otan

DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden disse estar convencido de que Moscou acabará solicitando negociações



O presidente russo, Vladimir Putin, “já perdeu a guerra” na Ucrânia e a atual contraofensiva ucraniana para reconquistar territórios tomados pela Rússia em quase 17 meses de guerra o forçará a negociar. A afirmação foi feita nesta quinta-feira, 13, pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Putin “poderia acabar com a guerra amanhã, só teria que dizer: ‘Eu paro'”, disse Biden durante uma visita à Finlândia para comemorar a recente adesão à Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan) do país nórdico, que faz fronteira com a Rússia. “Mas não há chance de [Putin] vencer a guerra na Ucrânia (…). Ele já perdeu” devido à falta de recursos militares e dificuldades econômicas da Rússia, continuou. Apesar do lento avanço da contraofensiva ucraniana no leste e no sul, o presidente americano disse estar convencido de que Moscou acabará solicitando negociações. “Minha esperança e expectativa é que a Ucrânia faça progressos significativos em sua ofensiva e que isso leve a uma solução negociada em algum momento”, afirmou. Biden reiterou a promessa de que a Ucrânia acabará se juntando à Otan, apesar da frustração da ex-república soviética por não ter conseguido um cronograma de adesão durante a cúpula da Aliança Transatlântica desta semana na Lituânia. “Não é uma questão de saber se [os ucranianos] vão aderir à Otan, mas de saber quando poderão aderir e eles vão aderir”, afirmou. Putin alertou logo depois que a eventual adesão “não melhorará a segurança da Ucrânia. De maneira geral, tornará o mundo mais vulnerável e causará tensões adicionais no cenário internacional”. A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, citando, entre outras razões, a necessidade de impedir que a ex-república soviética um dia se juntasse à aliança de defesa transatlântica liderada pelos Estados Unidos.

*Com informações da AFP.