Biden alerta sobre possíveis ataques de Israel ao Irã

A escalada de hostilidades no Oriente Médio se intensificou após o ataque iraniano, que foi uma resposta à morte de líderes do Hamas e do Hezbollah, atribuídas a ações israelenses

EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL O aumento das tensões também teve um impacto significativo no mercado de petróleo, com o preço do Brent subindo para quase 79 dólares por barril



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou sua preocupação em relação a possíveis ataques de Israel às instalações de petróleo do Irã. Essa declaração veio após o lançamento de aproximadamente 180 mísseis pelo Irã em direção a Israel, o que elevou as tensões na região. Biden sugeriu que, se estivesse na posição de Israel, optaria por alternativas que não incluíssem a destruição dos campos de petróleo iranianos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A escalada de hostilidades no Oriente Médio se intensificou após o ataque iraniano, que foi uma resposta à morte de líderes do Hamas e do Hezbollah, atribuídas a ações israelenses. O embaixador de Israel na ONU anunciou que a retaliação contra o Irã está programada para ocorrer em breve, prometendo que será uma resposta “muito forte e duradoura”. Além disso, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, reafirmou que os aliados de Teerã continuarão a resistir a Israel, indicando que a situação pode se agravar ainda mais.

O aumento das tensões também teve um impacto significativo no mercado de petróleo, com o preço do Brent subindo para quase 79 dólares por barril, marcando o maior aumento semanal em dois anos. Biden também enfatizou a necessidade de unir a comunidade internacional para evitar uma guerra em larga escala na região. A situação se torna ainda mais crítica à medida que se completa um ano do início do conflito na Faixa de Gaza, onde Israel tem se concentrado em desestabilizar o Hezbollah. A busca por soluções pacíficas é essencial para prevenir um conflito prolongado e devastador.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira