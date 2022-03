Biden ameaça Rússia: ‘Se tocarem nos países da Otan, vamos responder’

Presidente dos Estados Unidos ressaltou que não busca entrar em uma guerra mundial, mas que responderá a possíveis ataques a países aliados

EFE/Erin Scott/Pool/Archivo - 21/05/2021 Joe Biden ameaçou a Rússia em pronunciamento na televisão



O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 11, que um eventual ataque do Kremlin aos países que integram a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) não passará impune. “Não queremos a terceira guerra mundial. Se tocarem nos países da Otan, vamos responder”, ressaltou. Durante seu pronunciamento, o mandatário também decretou que os norte-americanos não mais poderão comprar bebidas, frutos do mar e pedras preciosas da Rússia. As medidas visam dificultar o andamento do governo de Vladimir Putin após a invasão à Ucrânia. “A situação da economia russa piora a cada dia. A Bolsa de Valores vai colapsar quando abrir”, pontuou o líder da Casa Branca.