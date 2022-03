Biden anuncia novas sanções contra elite financeira da Rússia

Intenção do presidente dos Estados Unidos é pressionar e minar o apoio da elite financeira da Rússia ao líder Vladimir Putin

EFE/EPA/Alex Edelman / POOL - 16/07/2021 Presidente dos Estados Unidos busca atingir apoiadores de Vladimir Putin com novas sanções



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira, 03, que irá ampliar as sanções contra a Rússia em decorrência da invasão ao território ucraniano. As novas medidas visa atingir um grupo de 50 oligarcas russos e minar o apoio da elite financeira ao líder Vladimir Putin. Os ‘super ricos’ terão seus bens congelados em território norte-americano, seus vistos serão suspensos e estes não mais poderão viajar para o país. “Vamos continuar a aplicar sanções severas contra Putin e aqueles ao seu redor”, ressaltou o mandatário. Além dos oligarcas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também irá integrar os novos embargos impostos pela Casa Branca.