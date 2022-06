Biden anuncia que os EUA vão fornecer ‘sistemas mais avançados’ de mísseis para a Ucrânia

Presidente americano disse que ucranianos poderão atacar com maior precisão alvos-chave no campo de batalha, mas alertou que armas não devem ser usadas fora das fronteiras

Kevin Dietsch/Getty Images/AFP O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em reunião na Casa Branca



O presidente americano, Joe Biden, confirmou nesta terça-feira, 31, que os Estados Unidos vão enviar sistemas de mísseis mais avançados à Ucrânia para atacar o que disse serem “alvos-chave” das forças invasoras da Rússia. “Proporcionaremos aos ucranianos sistemas de mísseis e munições mais avançados, que lhes permitirão atacar com maior precisão alvos-chave no campo de batalha na Ucrânia”, escreveu Biden em um longo texto no “The New York Times”, sem especificar o tipo de sistema.

O democrata disse que sua intenção é proporcionar aos ucranianos vantagem em uma negociação com a Rússia. Por outro lado, ele fez uma advertência a Volodymyr Zelensky, presidente do país atacado pela Rússia: “Não estamos incentivando a Ucrânia e não estamos dando à Ucrânia os meios para atacar fora de suas fronteiras”. O anúncio de Biden no “Times” foi publicado apenas um dia após ele afirmar que não enviaria mísseis de longo alcance para o Leste Europeu.

*Com informações da AFP