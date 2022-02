Biden anuncia sanções contra o gasoduto russo Nord Stream 2

Porta-voz da secretaria do estado dos Estados Unidos, disse essa é “uma forma de mostrar que o gasoduto não é parte da equação e que é um investimento de 11 bilhões de dólares que está simplesmente parado”.

O presidente Joe Biden anunciou sanções contra à empresa responsável pelo gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia com a Alemanha. “Determinei à minha administração que imponha sanções ao Nord Stream 2 AG e a seus dirigentes”, informou Biden em comunicado. O presidente norte-americano complementou dizendo que “estas medidas fazem parte de nossa primeira rodada de sanções em resposta às ações da Rússia na Ucrânia”, acrescentou. Na terça-feira, 22, Biden já tinha imposto outras sanções contra às ações da Rússia, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou que iria interromper a autorização do início da operação do gasoduto Nord Stream 2, que transportaria gás da Rússia até a Alemanha. Diante do anúncio feito hoje, o projeto está suspenso. O porta-voz da secretaria do estado dos Estados Unidos, disse em entrevista coletiva que essa é “uma forma de mostrar que o gasoduto não é parte da equação e que é um investimento de 11 bilhões de dólares que está simplesmente parado”, disse .

O que é o Nord Stream 2?

Nord Stream 2 é uma operação que tem como intuito aumentar o abastecimento de gás russo à Europa, evitando o território ucraniano. Essa certificação foi uma forma encontrada pelos países para ter o produto em um momento em que a produção própria está em queda. Antes da pandemia, as reservas de gás natural da Europa eram de 90%, mas, segundo dados oficiais divulgados em outubro de 2021, a capacidade foi reduzida para 75%. O Nord Stream 2 mede 1.230 quilômetros sob o Mar Báltico e tem capacidade de 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Segue o mesmo percurso que o Nord Stream 1, que funciona desde 2012. A operação, promovida pela empresa russa Gazprom e cofinanciada por mais cinco grupos europeus: OMV, Engie, Wintershall Dea, Uniper e Shell, foi orçada em mais de 10 bilhões de euros. A Alemanha, principal promotor do gasoduto dentro da UE, defende que a ajudará a alcançar a transição energética, na qual embarcou. Ao mesmo tempo, tornará seu território um “hub” de gás europeu.