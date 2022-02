Biden anuncia sanções contra a Rússia e diz que Putin vai avançar mais sobre a Ucrânia

Presidente norte-americano também vetou financiamento ocidental à bancos russos

Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Presidente Joe Biden impôs sanções mais duras após o anúncio da Rússia sobre uso de forças militares no exterior



Em pronunciamento realizado na tarde desta terça-feira, 22, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que autorizou o envio de tropas americanas para a Letônia e Lituânia, e que a partir de quarta-feira, 23, irá bloquear o banco militar russo e impor sanções sobre a dívida russa, que não pode mais conseguir dinheiro no ocidente, ou seja, ele interrompeu o financiamento ao país. “Estamos implementando sanções sobre a dívida soberana russa. Isto significa que interrompemos o financiamento ocidental ao governo da Rússia”, disse Biden. As medidas não pararam por aí, o presidente americano também anunciou que a elite russa será afetada e que não será possível levantar títulos no mercado.

Segundo Biden, os EUA e os aliados da Otan vão continuar dando assistência para a Ucrânia, e que eles não têm intenção de lutar. “EUA vai defender cada milímetro do território da Otan. Achamos que Putin vai avançar mais. Este é o começo de uma invasão russa, que está criando um argumento para tomar mais território à força”, falou o presidente dos Estados Unidos referente ao aumento da tensão com a Rússia e ao envio de tropas para a região de Donbass. Biden ainda disse que por mais que saiba que haverá custo para o país, os aliados da Otan vão continuar defendendo a liberdade, e afirmou que a Rússia está se preparando para uma guerra. “Há mais de 170 mil soldados em torno da Ucrânia. As tropas russas que estão em belarusso tem tanque de guerra e mísseis, além dos navios. A Rússia está aumentando o suprimento de sangue, e ninguém faz isso, ao menos que esteja planejando uma guerra”, declarou Biden.

Apesar das sanções que foram impostas, Biden disse que espera que a diplomacia ainda esteja em discussão, e que ele e os aliados estão aberto ao diálogo, desde que haja seriedade da parte de Vladimir Putin para solucionar o conflito entre Ucrânia e Rússia. O presidente americano criticou os atos de Putin e disse que se a Rússia seguir com os posicionamentos para continuar a invadir a Ucrânia, ele vai impor sanções mais severas. “Ele países que querem se tornar membros da Otan. Temos muito claro o desafio diante de nós, mas ainda dá tempo de evitar o pior. EUA e aliados estão abertos a diplomacia se houver seriedade da Rússia”, declarou.