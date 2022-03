Biden chama Putin de ‘carniceiro’ após ter encontro com refugiados na Polônia

Presidente dos EUA esteve no Estádio Nacional de Varsóvia, que virou um centro para acolher pessoas que fugiram da Ucrânia no início da guerra contra a Rússia

Reprodução/Instagram/joebiden Joe Biden esteve neste sábado, 26, com refugiados ucranianos na Polônia



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve neste sábado, 26, com refugiados ucranianos na Polônia e, ao ser questionado pela imprensa sobre sua reação ao ver o sofrimento dessas pessoas, ele disse que Vladimir Putin, presidente da Rússia, “é um carniceiro”. O presidente dos Estados Unidos também disse que não tem certeza se a Rússia mudou sua estratégia na guerra na Ucrânia, depois que o Kremlin anunciou que sua prioridade agora é “libertar” totalmente a região separatista do Donbas, no leste da Ucrânia. Biden fez essas declarações depois de visitar o Estádio Nacional de Varsóvia, que se transformou em um centro de refugiados para acolher algumas das mais de 2,17 milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia para a Polônia desde o início da guerra.

Durante sua visita, Biden conversou com vários refugiados ucranianos, abraçou uma mulher e pegou uma menina no colo. Mais tarde, afirmou à imprensa que algumas crianças lhe pediram para orar por seus pais, avós ou irmãos que estão na Ucrânia lutando contra as forças russas. “Lembro como é ter alguém em uma zona de guerra”, disse o presidente americano, referindo-se a seu filho Beau, que morreu em 2015 de câncer no cérebro e que combateu no Iraque. “Toda manhã você acorda e se pergunta. Você só quer rezar para não receber essa ligação. Este é um grupo maravilhoso de pessoas”, acrescentou. Antes de retornar a Washington, Biden fará um discurso no Palácio Real de Varsóvia às 18h (horário local, 14h de Brasília) para destacar “os esforços unidos do mundo livre para apoiar o povo da Ucrânia”, segundo divulgado pela Casa Branca. Durante sua viagem pela Europa, que começou na quarta-feira, 23, Biden também visitou os militares dos EUA perto da fronteira com a Ucrânia e participou em Bruxelas de três cúpulas – da Otan, do G7 e da União Europeia (UE) – focadas na invasão russa da Ucrânia.

*Com informações da EFE.