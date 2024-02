Biden chama Putin de ‘FDP’, e Kremlin responde que americano tenta parecer ‘cowboy de Hollywood’

Declaração do presidente americano foi dada durante um evento de arrecadação de fundos realizado na Califórnia

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP O presidente dos EUA, Joe Biden, fala durante um evento de arrecadação de fundos



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou sua contraparte russa, Vladimir Putin, de “filho da p*** louco” durante um evento de arrecadação de fundos realizado nesta quarta-feira, 21, na Califórnia. “Temos um filho da puta louco como esse Putin, e outros, e sempre temos que nos preocupar com o conflito nuclear, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima”, disse Biden, em um breve discurso no evento em San Francisco, que contou com a presença de um pequeno grupo de jornalistas. Em resposta, o Kremlin disse que o presidente dos EUA tenta parecer um “cowboy de Hollywood”. Moscou ainda afirma que o comentário de Biden não só o “rebaixa”, mas também os Estados Unidos.

Em inglês, Biden usou as três letras “SOB”, abreviação de “son of a bitch”, insulto que pode ser traduzido para o português como “FDP” (ou “filho da p***”). A explosão de linguagem forte do líder americano segue outras ocasiões em que ele chamou o presidente russo, que ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, de “carniceiro” e “criminoso de guerra”. Biden disse que os Estados Unidos anunciarão na sexta-feira, 23, um pacote de novas e fortes sanções contra a Rússia pela morte na prisão do líder opositor Alexei Navalny. Em um deslize, quando o microfone estava aberto em janeiro de 2022, Biden chamou um jornalista da Fox News de “filho da p***”.

*Com informações da AFP