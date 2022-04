Biden comete gafe e ‘aperta a mão do vento’ após discurso; veja vídeo

Após terminar um discurso na Carolina do Norte, o presidente se virou e estendeu a mão para cumprimentar alguém, mas não havia ninguém no palco

Reprodução/Twitter/@FreeBeacon Joe Biden apertou a 'mão do vento' após discurso na Carolina do Norte



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu uma gafe após um discurso em uma universidade da Carolina do Norte nesta quinta-feira, 14, e deu um aperto de mão “no ar”. Após terminar o pronunciamento, o democrata se virou e estendeu a mão para cumprimentar alguém, mas não havia ninguém no palco. O presidente continuou olhando para os lados de uma maneira confusa, e então desceu do palanque para falar com as pessoas presentes no evento. O vídeo do episódio viralizou nas redes sociais. Em seu discurso, Biden elogiou a inovação industrial dos Estados Unidos e defendeu esforços contra a inflação para impulsionar a pesquisa e a produção de alta tecnologia. “Vão mudar mais coisas nos próximos dez anos do que nos últimos 50”, disse aos futuros engenheiros da North Carolina Agricultural and Technical State University. “A ciência e a tecnologia avançam de forma incrivelmente rápida. Tudo isso faz parte de uma visão mais ampla do nosso programa com a vice-presidente Harris: reconstruir os Estados Unidos melhor do que antes da pandemia”, acrescentou.