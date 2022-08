Biden confirma morte de principal líder da Al Qaeda durante operação dos EUA: ‘Justiça foi feita de novo’

Presidente americano disse que não permitirá o surgimento de novos líderes: ‘Não importa o quanto tempo demore, vamos encontrá-los e aniquilá-los’

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Presidente Joe Biden falou sobre o caso durante entrevista coletiva na noite desta segunda-feira, 1º



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a morte do principal líder da organização Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, durante uma operação militar no Afeganistão. “Justiça foi feita de novo”, disse o chefe do Executivo americano em entrevista coletiva, na noite desta segunda-feira, 1º, lembrando do ataque de 11 de setembro de 2001. De acordo com Biden, Ayman, sucessor de Osama Bin Laden, era o líder número dois no ataque as torres gêmeas e responsável pelo assassinato de 2,9 mil americanos. “Ele foi um líder da Al Qaeda desde a morte de Bin Laden conduzindo ataques contra nós. E agora fizemos justiça e esse terrorismo não existe mais”, frisou. O presidente americano ainda comentou que os EUA não permitirá o surgimento de novos líderes. “Não podemos permitir que outras lideranças surjam. Não importa o quanto tempo demore, vamos encontrá-los e aniquilá-los. Eu autorizei esse ataque. A missão foi exitosa e não atingiu nenhum inocente. Posso afirmar que a missão teve sucesso. Agradeço todos os homens que fizeram essa ação”, finalizou.

A morte de Ayman al-Zawahiri foi divulgada, ainda cedo, por autoridades militares em Washigton. O ataque em Cabul, no domingo, 31, foi feito por meio de drones. “Ao longo do fim de semana, os Estados Unidos conduziram uma operação de contraterrorismo contra um alvo importante da Al Qaeda no Afeganistão. A operação foi bem-sucedida e não houve mortes de civis”, disse um funcionário americano.