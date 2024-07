Biden confunde Kamala Harris com Donald Trump em 1º coletiva após trágico debate

Mais cedo ele já tinha chamado o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, de Vladimir Putin

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Presidente dos EUA, Joe Biden, discursa durante uma coletiva de imprensa à margem da Cúpula do 75º aniversário da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu, nesta quinta-feira (11) mais um equívoco ao se referir a sua vice, Kamala Harris, com Donald Trump. Questionado sobre como sua vice se sairia em uma disputa com o Republicano, ele respondeu: “Eu não teria escolhido vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não achasse que ela não fosse qualificada (sic) para ser presidente”, afirmou. Mais cedo ele já tinha chamado o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, de Vladimir Putin. A gafe aconteceu durante a primeira coletiva pós o trágico debate presidencial que gerou dúvidas sobre sua sanidade para seguir concorrendo às eleições, marcadas para 5 de novembro deste ano.

No mesmo discurso, Biden disse hoje que considera sua vice-presidente e principal nome que poderia substituí-lo no pleito em novembro, Kamala Harris, apta a governar o país. “Eu não a escolheria como vice se não achasse que ela é capaz”, afirmou. Durante coletiva de imprensa após encontro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Biden elogiou a atuação de Kamala nas questões de gênero nos Estados Unidos antes e depois de ser vice. Porém, ele afirmou que ainda se considera apto a um segundo mandato, ao alegar que “o trabalho ainda não acabou”, e disse que está determinado a competir contra Donald Trump.

*Com informações do Estadão Conteúdo