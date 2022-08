Biden continua com Covid-19, mas está bem e trabalha de casa, diz médico

Através de boletim divulgado nesta segunda-feira, 1º, Kevin O’Connor deu detalhes sobre o estado de saúde do presidente americano

Al Drago/EFE/EPA Médico de Biden garantiu que o presidente está trabalhando em sua residência



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está bem, mas continua testando positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pelo médico que atende o mandatário, Kevin O’Connor, através de comunicado divulgado pela Casa Branca nesta segunda-feira, 1º. A Casa Branca informou que Biden foi infectado pelo coronavírus no dia 21 de julho. Na semana passada, Biden havia suspendido seu isolamento depois diversos testes apresentarem resultados negativos, mas, após novo exame no sábado, 30, Biden voltou à quarentena. “Ao começarmos esta semana, o presidente continua a se sentir bem. Após o rebote, continuamos a monitorar sua condição. Nesta manhã, como esperado, seu teste de antígeno continua positivo”, disse O’Connor. O médico também explicou que Biden está em isolamento e que, mesmo com resultado positivo, segue cuidando “dos assuntos do povo americano a partir de sua residência”. Ele também garantiu que Biden está “plenamente consciente” sobre a necessidade de proteger os funcionários da Casa Branca e os agentes do Serviço Secreto contra infecções. O’Connor atribuiu o resultado positivo de Biden aos efeitos do medicamento antirretroviral oral Paxlovid, que o mandatário tomou por cinco dias para enfrentar os sintomas da doença. De acordo com o médico, o medicamento por ter um “efeito rebote”. Por causa do novo teste positivo, a Casa Branca suspendeu as viagens que Biden faria para Delaware e Michigan.

*Com informações da EFE