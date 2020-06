Biden critica Trump por reação aos protestos nos Estados Unidos

EFE/EPA/CJ GUNTHER Joe Biden, candidato à presidência dos Estados Unidos, criticou o presidente Donald Trump



Joe Biden, virtual candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, criticou nesta terça-feira (2) o presidente Donald Trump pelas ameaças de uso de força militar para reprimir os protestos no país.

“Quando se dispersa manifestantes pacíficos por ordem do presidente, nos arredores da casa do povo, a Casa Branca, usando gás lacrimogêneo e granadas, para encenar uma foto em uma igreja nobre, podem nos perdoar por achar que o presidente está mais interessado no poder do que nos princípios”, afirmou Biden em discurso na Filadélfia.

O democrata atacou Trump ao dizer que o presidente está mais interessado em satisfazer “as paixões de seus eleitores” do que em atender as necessidades da população que governa.

Nesta segunda-feira (1º), forças de segurança dispersaram centenas de pessoas que protestavam de maneira pacífica na Praça Lafayette, em Washington, diante da Casa Branca, no marco de uma semana da morte de George Floyd, homem negro que estava sob custódia policial em Minneapolis e foi morto por um agente.

A Guarda Nacional atuou em 26 estados para reprimir os protestos de ontem, e 50 cidades tiveram toque de recolher decretado, inclusive Nova York.

Também ontem, Trump, cercado por conselheiros, foi até a Igreja Episcopal de Saint John’s, onde os presidentes dos Estados Unidos costumam orar. No local, prometeu usar força militar para deter os protestos.

*Com EFE