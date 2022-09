Biden disponibiliza ajuda diante da ameaça de um furacão atingir a Flórida

Presidente dos Estados Unidos aprovou uma declaração de emergência para o estado e ordenou assistência federal para fortalecer ações estaduais e locais

Com a previsão de que a tempestade tropical Ian passará no estado da Flórida, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou uma declaração de emergência para a região e ordenou assistência federal para complementar os esforços de resposta estaduais e locais. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) anunciou em comunicado divulgado neste domingo, 25, que a declaração disponibiliza assistência federal de emergência à Flórida. Foi destacado que a iniciativa do presidente dos EUA autoriza a FEMA a coordenar todos os esforços de socorro a desastres que visam aliviar a situação de emergência entre a população local. Além disso, possui autorização para identificar, mobilizar e fornecer a seu critério os equipamentos e recursos necessários para reduzir os impactos da emergência. Medidas de proteção, incluindo assistência federal direta, serão fornecidas com uma correspondência de 75% dos fundos federais.

Thomas J. McCool foi nomeado coordenador responsável pelas operações de resposta federal nas áreas afetadas da Flórida. A iniciativa do presidente surge depois que o governador da Flórida, Ron DeSantis, estendeu o estado de emergência a todo o território no sábado, 24, devido à previsão de que Ian atingiria, convertido em um grande furacão, a costa deste estado do sudeste dos EUA. DeSantis emitiu um memorando justificando a medida diante da ameaça representada pela tempestade tropical Ian, que diz que “requer que sejam tomadas precauções oportunas para proteger as comunidades, a infraestrutura e o bem-estar geral da Flórida”. O estado de emergência foi declarado na sexta-feira, 23, em 24 dos 67 municípios do estado devido à ameaça de um potencial grande furacão. A tempestade tropical Ian está se movendo pelo Caribe em direção às Ilhas Cayman neste domingo, esperando para se tornar um furacão, em um caminho previsto que a levará ao oeste de Cuba e ao sudeste do Golfo do México no início desta semana. O boletim das 4:00 GMT do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) informou que Ian deve começar a se fortalecer rapidamente neste domingo devido a um sistema que causará risco de ventos e tempestades ao longo de seu caminho, o que aumentará significativamente a força no oeste de Cuba.

*Com informações do Estadão Conteúdo.