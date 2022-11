Biden diz que concorrerá em 2024 e impedirá que Trump volte a ser presidente

Mandatário americano comemorou o resultado das Midterms já divulgados até o momento, que identificam força dos Democratas, mesmo diante de campanha intensa dos Republicanos por uma ‘onda vermelha’

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou nesta quarta-feira, 9, sua intenção de concorrer à reeleição em 2024, embora não pretenda fazer um anúncio oficial até o início do próximo ano, e indicou que fará todo o possível para garantir que seu antecessor, o republicano Donald Trump, não volte a comandar a Casa Branca. Biden fez essas declarações em uma entrevista coletiva após as Midterms, eleições de meio de mandato, de terça-feira, nas quais as projeções da imprensa dão resultados muito apertados para democratas e republicanos nas duas casas do Congresso, com uma pequena vantagem para os conservadores. Foi nesse contexto que o presidente americano reforçou que pretende concorrer novamente: “Essa tem sido a nossa intenção, independentemente do resultado dessas eleições de meio de mandato”, destacou. No entanto, Biden esclareceu que se trata também de “uma decisão familiar” e que não tem pressa em anunciá-la, independentemente de quando Trump o fizer. “Espero ter algum tempo para fugir por uma semana perto do Natal ou do Dia de Ação de Graças. Tenho a sensação de que no início do ano que vem tomarei essa decisão”, acrescentou o presidente democrata.

De qualquer forma, Biden ressaltou que, se Trump concorrer novamente à presidência, garantirá, exercendo os esforços garantidos pela Constituição, que não retorne à Casa Branca. Na segunda-feira, 7, às vésperas das eleições de meio de mandato, Trump afirmou que em 15 de novembro fará “um grande anúncio” de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, em uma mais que provável referência à sua pré-candidatura às eleições presidenciais de 2024. Embora tenha marcado essa data para fazer o anúncio, Trump já deu sinais de suas intenções: “Em 2024 vamos recuperar nossa magnífica Casa Branca”, prometeu durante um comício de campanha em Ohio.

