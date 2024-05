Biden diz que EUA trabalham para fornecer assistência ao Brasil por enchentes no RS

Líder norte-americano disse estar em contato com as autoridades brasileiras para prestar ajuda ao país

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden se encontram na Sala Oval da Casa Branca



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu um comunicado neste fim de semana lamentando a catástrofe ambiental que assola o Rio Grande do Sul devido às chuvas extremas, enchentes e deslizamentos. “Jill [Biden, primeira-dama] e eu estamos profundamente tristes pela perda de vidas e pela devastação causada pelas enchentes no Brasil”, afirmou o presidente dos EUA. Biden disse ainda que o governo norte-americano está em contato com autoridades brasileiras para prestar assistência ao País. “Os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil”, acrescentou o presidente norte-americano.

Dados da Defesa Civil gaúcha da manhã deste domingo, 12, apontaram para um total de 143 mortes causadas pela desastre climática. Mais de 2,1 milhões de pessoas foram impactadas pela chuva extrema, pelas enchentes e pelos deslizamentos em 446 dos 497 municípios gaúchos. Ao menos 81,1 mil pessoas estão em abrigos e outras 537,3 mil estão desalojadas.

