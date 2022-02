Biden diz que G7 concordou em impor pacote de sanções econômicas ‘devastadoras’ contra a Rússia

Grupo divulgou um comunicado em que afirmou que a Rússia desencadeou ‘grave ameaça à ordem internacional’

EFE/EPA/DAVID MAXWELL Joe Biden anunciou pacote de sanções econômicas contra a Rússia



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu nesta quinta-feira, 24, com líderes do G7 e informou que o grupo concordou em impor sanções econômicas “devastadoras” contra a Rússia pela invasão à Ucrânia. “Esta manhã, me encontrei com meus colegas do G7 para discutir o ataque injustificado do presidente Putin à Ucrânia e concordamos em avançar com pacotes devastadores de sanções e outras medidas econômicas para responsabilizar a Rússia. Estamos com o bravo povo da Ucrânia”, afirmou Biden nas redes sociais. A reunião ocorreu virtualmente e durou pouco mais de uma hora. Após o encontro, o G7 divulgou um comunicado em que afirmou que a Rússia desencadeou “um grave ameaça à ordem internacional, baseada em regras”.

Mais cedo, Biden também convocou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para tratar dos últimos acontecimentos na Ucrânia. Nesta quarta, depois dos primeiros ataques russos à Ucrânia, o presidente norte-americano disse que os Estados Unidos e aliados “responderão de maneira unida e determinada” e que o mundo vai responsabilizar a Rússia. A Casa Branca também anunciou que vai impor sanções ao gasoduto Nord Stream 2, que vai da Rússia à Alemanha e é um dos projetos de energia e geopolíticos de maior importância para Moscou. A Alemanha anunciou a paralisação do projeto. O vice-chanceler alemão, Robert Habeck, disse nesta quinta-feira que haverá um “forte pacote de sanções” que “isolará a economia russa do progresso industrial, visará e congelará ativos e participações financeiras e limitará drasticamente o acesso aos mercados europeu e americano”.

*Com informações da AFP