Biden diz que pode repensar candidatura caso seja diagnosticado com algum problema médico

Em meio as polêmicas e pressão para que desistas da reeleição, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que repensaria sua candidatura em caso de problema médico. “Se surgisse algum problema médico, se os médicos me dissessem ‘você tem tal problema'”, respondeu Biden, ao ser questionado sobre o que poderia fazê-lo repensar sua candidatura para as eleições de novembro. A declaração foi dada em uma entrevista que ele concedeu ontem ao veículo BET e foi divulgada nesta quarta-feira (17). Apesar desse posicionamento, o democrata prometeu na terça-feira (16) que está “totalmente comprometido” com sua campanha para as eleições. “Estou totalmente comprometido!”, gritou o político do Partido Democrata durante seu primeiro comício de campanha desde a tentativa de assassinato de Trump no último sábado. Biden foi recebido em Las Vegas com gritos de “mais quatro anos” na convenção anual da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP), o grupo de lobby mais importante da comunidade afro-americana em sua luta por igualdade e representação.

Apesar do seu comprometimento, as pressões sob Biden não diminuíram. Nesta quarta, o congressista democrata Adam Schiff pediu ao presidente dos Estados Unidos que desista de concorrer à reeleição. “Embora a decisão de se retirar da campanha seja exclusivamente do presidente Biden, acredito que é hora de ele passar o bastão”, declarou Schiff em comunicado. Com o posicionamento de Schiff, sobe para 23 o número de congressistas democratas que pediram para Biden dar lugar a outro candidato. Ele é o primeiro a fazer isso após o atentado contra o ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump. As pesquisas projetam a vitória de Trump em novembro, ganhando em todos os estados cruciais. O péssimo desempenho de Biden durante o debate presidencial no final de junho provocou um movimento dentro do partido para forçar sua retirada antes que ele seja oficialmente proclamado candidato nas próximas semanas.

