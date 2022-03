Biden diz que Putin pune conselheiros e começa a se isolar no governo russo

Presidente norte-americano alegou que ‘alguns dos conselheiros’ do líder do Kremlin foram colocados em ‘prisão domiciliar’

Reprodução/Instagram/joebiden Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, afirmou que Vladimir Putin pune seus conselheiros militares



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um discurso nesta quinta-feira, 31, e afirmou que o líder russo Vladimir Putin passou a se isolar no governo e perseguir seus conselheiros. Segundo o comandante da Casa Branca, “ele [Putin] parece estar se isolando e há alguma indicação de que ele demitiu ou colocou em prisão domiciliar alguns de seus conselheiros”. O mandatário ressaltou que ainda “não há muitas evidências”, mas que autoridades do governo norte-americano ratificaram que a alta cúpula militar russa passou a ‘evitar’ Putin. Ao comentar sobre o andamento no conflito no leste europeu e os possíveis acordos de cessar-fogo, Biden disse estar “um pouco cético” quanto a um acordo de paz e que “até agora, não há evidências claras de que a Rússia está retirando todas as suas forças de Kiev, eles estão reforçando suas tropas na área de Donbas”.