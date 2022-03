Biden diz que Rússia pensa em fazer ataque com armas químicas na Ucrânia

Presidente dos Estados Unidos também pede que empresas privadas aumentar a proteção contra ciberataques

Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Biden alertou que Putin pode realizar ataque com armas químicas



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda, 22, que a Rússia planeja fazer um ataque com armas químicas na Ucrânia, como uma “bandeira falsa”, ou seja, de fazer algo para culpar os inimigos pelo ocorrido. “Putin está contra a parede e agora ele está falando sobre novas bandeiras falsas que está levantando, inclusive, afirmando que nós nos EUA temos armas biológicas e químicas na Europa; [isso] simplesmente não é verdade. Eles também estão sugerindo que a Ucrânia tem armas químicas e biológicas. Isso é um sinal claro de que ele está considerando usar ambas”, afirmou Biden. A lógica é que a Rússia acusa os outros do que ela mesma poderia fazer.

Mais tarde, o mandatário norte-americano ainda alertou as empresas do país para que se protejam de um ciberataque – a Rússia tem uma infraestrutura poderosa para realizar movimentações do tipo na internet. “Se ainda não o fizeram, peço a nossos parceiros do setor privado a fortalecerem suas defesas cibernéticas de imediato. Os proprietários e operadores devem acelerar os esforços para fechar suas portas digitais. Vocês tem o poder, a capacidade e a responsabilidade de fortalecer a segurança cibernética e a resiliência dos serviços e tecnologia críticos dos quais os americanos dependem. Precisamos que todos façam a sua parte”, disse Biden em um comunicado. A assessora de cibersegurança do governo, Anne Neuberger, já havia afirmado em entrevista coletiva que o setor de inteligência americano notava a preparação para um ciberataque.