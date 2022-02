Biden diz que vai impor sanções pessoais a Putin e proteger cada pedaço dos membros da Otan

Em comunicado, presidente dos Estados Unidos disse que vai mandar ajuda humanitária para a Ucrânia; Volodymyr Zelensky agradeceu as novas medidas

SAUL LOEB / AFP Joe Biden anuncia sanções mais duras para Vladimir Putin



Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 25, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que Vladimir Putin falhou em tentar separar a Otan e que vai proteger cada pedacinho dos países membros. O Presidente norte-americano também anunciou que vai impor sanções pessoais a Putin. No comunicado, Biden falou sobre o envio de ajuda humanitária para a Ucrânia. Na quinta-feira, 24, Volodymyr Zelensky falou que seu país tinha sido deixado sozinho e cobrou ações mais fortes por partes dos países europeus e do próprio Estados Unidos. Durante a tarde desta sexta, por meio de suas redes sociais, o presidente ucraniano agradeceu as novas ações que foram anunciadas por Biden. “Sanções duras, assistências de defesa concretas e uma coligação antiguerra foram discutidas com o presidente Joe Biden. Obrigada Estados Unidos pelo forte suporte para a Ucrânia”, publicou Zelensky no twitter.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Com o auxílio, os Estados Unidos se tornam o segundo país a enviar ajuda para a Ucrânia. A Polônia já tinha anunciado mais cedo que estava enviando um comboio com a munição. “O comboio com munição que entregamos à Ucrânia já chegou aos nossos vizinhos. Apoiamos os ucranianos, somos solidários e nos opomos firmemente à agressão russa”, publicou o ministro de Defesa da Polônia, Mariusz Błaszczak. Desde quinta-feira, 24, a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia. Após a autorização de Vladimir Putin para atacar por terra, ar e água, as tropas russas começaram a invadir os territórios ucraniano e tomaram Chernobyl. No segundo dia de invasão, eles já ameaçam dominar a capital da Ucrânia, Kiev.