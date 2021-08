Biden diz que vai incluir jornalistas e mulheres na retirada do Afeganistão

Presidente dos EUA afirmou que retirada é uma das mais difíceis da história, mas que vai mobilizar todos os recursos necessários

EFE/EPA/Alex Edelman / POOL Joe Biden falou sobre a retirada de americanos do Afeganistão



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que vai incluir jornalistas e mulheres na retirada do Afeganistão. Em pronunciamento nesta sexta-feira, 20, o democrata disse que a prioridade do país é retirar cidadãos norte-americanos e aliados. “Os Estados Unidos vão manter o compromisso com essas pessoas. Vamos incluir jornalistas e mulheres. Vamos também, com a ajuda dos jornais importantes dos EUA, tirar 204 jornalistas”, declarou. “Não posso prometer qual será o resultado final, mas, como comandante chefe, posso garantir que vou mobilizar todos os recursos necessários. Qualquer americano que queira voltar para casa, nós vamos trazer”, afirmou o presidente. Biden disse que a retirada de pessoas do Afeganistão é “uma das mais difíceis da história”, mas que os EUA já fizeram avanços, como a retomada de voos no aeroporto de Cabul.

Segundo o presidente, 13 mil pessoas já foram retiradas do Afeganistão desde 14 de agosto. Biden, no entanto, disse que não é possível saber o número de norte-americanos que ainda estão no país. Durante o pronunciamento, o presidente afirmou diversas vezes que os EUA estão em contato com o Talibã e que há um acordo para que civis possam deixar o Afeganistão se apresentarem o passaporte norte-americano. Biden também disse que qualquer ataque será respondido com força. “Deixamos claro ao Talibã que qualquer ataque vai ter uma resposta de força. Vamos olhar qualquer ameaça de terrorismo, inclusive das pessoas afiliadas ao Estado Islâmico que saíram das prisões recentemente”, declarou. O democrata também informou que os EUA estão “aumentando a pressão” sob o Talibã em relação ao tratamento da população, principalmente mulheres e crianças.