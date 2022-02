Biden e Putin irão conversar sobre situação na Ucrânia

Presidentes dos Estados Unidos e Rússia irão conversar pela primeira vez desde dezembro; reunião deverá acontecer por telefone na manhã deste sábado

David Lienemann / Official White House / Divulgação Conversa será a primeira entre os mandatários desde 30 de dezembro de 2021



Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, irão conversar sobre a situação na Ucrânia. A informação foi confirmada à Agência EFE nesta sexta-feira, 11, por um membro do alto escalão do governo americano e a conversa está marcada para acontecer neste sábado, 12. A fonte explicou que o governo russo propôs uma conversa telefônica para a próxima segunda-feira, 14, mas que os americanos optaram por adiantar para sábado. A conversa será feita via telefone e a expectativa é de que pela manhã de sábado (no horário da costa leste americana), Biden receba uma ligação na residência presidencial em Maryland. Esta será a primeira conversa entre Biden e Putin desde 30 de dezembro, quando os mandatários conversaram sobre a Ucrânia também.

A conversa acontecerá depois que os EUA pediram a seus cidadãos que deixem o território ucraniano nas próximas 24 a 48 horas devido à “possibilidade clara” de a Rússia atacar a Ucrânia durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que estão sendo realizados até o próximo dia 20 de fevereiro em Pequim. A tensão no local disparou no mês passado com a alegação do Ocidente de que a Rússia mobilizou mais de 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia, algo que levou os governos russo e americano a se envolverem em uma tensa batalha discursiva. Moscou vem repetindo que não quer uma guerra com Kiev e que não ameaça a Ucrânia, enquanto Washington alerta que os russos podem atacar o país vizinho “a qualquer momento”

*Com informações da EFE