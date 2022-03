Biden e Zelensky discutem capacidades militares ‘adicionais’ para ajudar exército da Ucrânia

Informação foi confirmada pela Casa Branca, que também informou que os EUA fornecerão US$ 500 milhões em ajuda direta aos ucranianos

EFE/EPA/STEPHANIE Joe Biden também afirmou que as armas enviadas pelos EUA foram determinantes para o conflito



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o mandatário da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram nesta quarta-feira, 30, sobre capacidade militares “adicionais” necessárias para ajudar o exército ucraniano. A informação foi divulgada pela Casa Branca. “Os líderes discutiram (…) os esforços contínuos dos Estados Unidos e seus parceiros e aliados para identificar capacidades adicionais para ajudar os militares ucranianos a defender seu país”, afirmou o comunicado americano. A Casa Branca também disse que Biden destacou a importância das armas fornecidas pelos EUA no conflito. O presidente americano também afirmou a Zelensky que os EUA fornecerão US$ 500 milhões em ajuda direta para ajudar na defesa contra os invasores russos.

Por sua vez, Zelensky disse no Twitter que “compartilhou sua análise da situação no campo de batalha e na mesa de negociações” um dia após uma nova rodada de tratativas entre Kiev e Moscou. “Falamos sobre apoio defensivo específico, um novo pacote de sanções melhorado e ajuda macrofinanceira e humanitária”, afirmou o ucraniano. Depois de mais de um mês de combate, o Kremlin estimou que não houve avanço nas negociações nesta quarta, diminuindo as esperanças mostradas por funcionários russos na terça-feira. Nesta quarta, as autoridades ucranianas acusaram a Rússia de bombardear um centro da Cruz Vermelha em Mariupol e a cidade de Chernihiv.

*Com informações da AFP