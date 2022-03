Biden envia orçamento ao Congresso e propõe aumento de recursos à Otan

Presidente dos Estados Unidos também busca aumentar a tributação aos norte-americanos que tenham uma ‘renda superior a 100 milhões de dólares’

EFE/EPA/DAVID MAXWELL Presidente dos Estados Unidos tenta aumentar tributação aos 'super ricos'



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou ao Congresso norte-americano nesta segunda-feira, 28, um projeto de orçamento que visa aumentar a contribuição do país à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para “lutar contra a agressão russa”. O democrata busca disponibilizar R$ 6,9 bilhões de dólares em três frentes: Para a Iniciativa Europeia de Dissuasão, à Otan e para conter o avanço russo no leste europeu. Outro bilhão de dólares também será disponibilizado para o governo da Ucrânia. Segundo um comunicado divulgado pela Casa Branca, os recursos seriam utilizados a fim de “melhorar as capacidades e a preparação das forças americanas, dos aliados da Otan e dos parceiros regionais frente à agressão russa”.

O político ainda busca tributar os norte-americanos mais ricos do país. Segundo o governo, “este imposto mínimo só seria aplicado a 0,01% dos lares mais ricos – aqueles com renda superior a 100 milhões de dólares – e mais da metade das receitas viria apenas dos bilionários. Isso garantiria que, em um ano, paguem pelo menos 20% de suas receitas totais em impostos sobre a renda”. Para empresas, o aumento da alíquota de imposto poderá voltar a ser de 28%, já que no governo de Donald Trump, o republicano a reduziu para 21%.