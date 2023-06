Biden está usando aparelho para tratar apneia do sono, informa Casa Branca

Presidente apareceu com marcas no rosto na manhã desta quarta-feira e causou curiosidade da imprensa

EFE/EPA/Al Drago / POOL Aos 80 anos, Joe Biden é o presidente mais velho dos Estados Unidos



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, começou a usar nas últimas semanas um aparelho para tratar sua apneia do sono, distúrbio comum que ocorre quando a respiração é interrompida durante o sono, informou a Casa Branca nesta quarta-feira, 28. A Casa Branca divulgou a informação depois que Biden apareceu diante dos repórteres na manhã desta quarta com marcas em ambos os lados do rosto. Jornalistas perguntaram à Casa Branca sobre as marcas, e um porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, explicou que elas se deviam ao fato de Biden ter usado uma máquina de pressão contínua nas vias aéreas (aparelho CPAP) na noite anterior para tratar a apneia do sono de que sofre. Além disso, outro funcionário da Casa Branca, que falou sob condição de anonimato, explicou que Biden havia começado a usar o equipamento nas últimas semanas em uma tentativa de melhorar a qualidade de seu sono. Aos 80 anos, Biden é o presidente mais velho da história dos EUA.

Ele revelou que sofria de apneia do sono em 2008, quando era vice-presidente no governo de Barack Obama (2009-2017). No entanto, seu médico pessoal não mencionou a condição em nenhum dos relatórios divulgados em 2021 e 2023. Em 2019, enquanto se preparava para a eleição presidencial de 2020, o médico de Biden revelou em outro relatório que ele havia se submetido a várias cirurgias em suas vias nasais. O tratamento mais comum para pacientes com apneia do sono é o aparelho CPAP, que fornece um fluxo contínuo de ar ao paciente, ajudando a manter as vias aéreas abertas e garantindo que a pessoa receba o oxigênio de que precisa enquanto dorme.

*Com informações da EFE