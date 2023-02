Biden faz visita surpresa a Kiev e se encontra com Zelensky dias antes de guerra completar um ano

Essa é a primeira vez do presidente americano em território ucraniano desde o início do conflito contra a Rússia

Evan Vucci / POOL / AFP Joe Biden se encontrou com Volodymyr Zelensky em visita não anunciada à Ucrânia



Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez uma visita não anunciada a Kiev nesta segunda-feira, 20, e se encontrou com Volodymyr Zelensky, líder ucraniano. Essa é a primeira visita do americano à Ucrânia desde o início da invasão russa e a viagem acontece dias antes da guerra completar um ano. Biden prometeu mais US$ 500 milhões em armamento, incluindo equipamento militar, munição de artilharia e radares de defesa aérea, além de aplicar sanções mais rígidas contra a Rússia. “Quando Putin lançou sua invasão há quase um ano, ele pensou que a Ucrânia estava fraca e o Ocidente estava dividido. Ele pensou que poderia sobreviver a nós. Mas ele estava completamente errado”, declarou Biden, conforme divulgado pela Reuters. O presidente americano também elogiou os ucranianos por resistir durante esse período. “O custo que a Ucrânia teve de pagar é extraordinariamente alto. Os sacrifícios foram grandes demais… sabemos que haverá dias, semanas e anos difíceis pela frente”, lamentou.

Biden também declarou que quer deixar claro que é “inabalável” o apoio dos Estados Unidos à democracia, soberania e integridade territorial da Ucrânia. Zelenskiy encarou a visita de Biden como “um sinal extremamente importante de apoio a todos os ucranianos”. De acordo com a EFE, a Casa Branca não anunciou a ida do presidente a Kiev com antecedência por questões de segurança. Embora essa seja a primeira visita do americano, a atual primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, já esteve na cidade ucraniana de Uzhhorod, que faz fronteira com a Eslováquia. A visita aconteceu em 8 de maio do ano passado, data em que foi celebrado o Dia das Mães na Ucrânia. Já Zelensky foi ao encontro Biden em Washington, Estados Unidos, no último dia 21 de dezembro, sendo essa a primeira viagem do presidente ucraniano ao exterior desde o início da guerra, que começou em 24 de fevereiro do ano passado.