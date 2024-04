Biden irá a Baltimore para observar trabalho de recuperação de ponte que desabou

Trabalhos de remoção de entulhos serão feitos quase peça por peça, visando uma recuperação mais rápida do tráfego marítimo local

Mandel NGAN/AFP Presidente Joe Biden irá visitar Baltimore para observar trabalho de recuperação da ponte Francis Scott Key



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Baltimore na próxima sexta-feira (5) para observar os trabalhos de recuperação após a queda da ponte Francis Scott Key, que desabou na terça-feira passada (23), após um navio cargueiro colidir com um dos seus pilares. “O presidente Biden viajará para Baltimore na sexta-feira para visitar a ponte Francis Scott Key, vai se reunir com autoridades estaduais e locais e observar no terreno os esforços de resposta federal”, observou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. A limpeza e retirada de escombros continuam e será uma operação extensa e complicada. Ainda não há data estimada para a reabertura do tráfego marítimo e do porto de Baltimore, um dos mais importantes da Costa Leste para setores como o automobilístico.

As operações para remover uma primeira parte da ponte danificada, começaram neste sábado (30) por equipes especializadas, apoiadas pelo maior guindaste da costa leste dos Estados Unidos. Após o auxílio financeiro, Biden garantiu que o governo federal “pagará todo o custo da reconstrução” da ponte de Baltimore. Os trabalhos de remoção de entulhos serão feitos quase peça por peça, visando uma recuperação mais rápida do tráfego marítimo. Seis trabalhadores latino-americanos faleceram no acidente, que, no momento do ocorrido, estavam realizando trabalhos de remendos de asfalto. Os corpos de dois deles já foram recuperados, mas as buscas foram suspensas depois que as autoridades decidiram que o local não era seguro devido à presença de grandes destroços.

