Biden pede que Putin seja julgado por crimes de guerra após mortes em Bucha

Presidente norte-americano voltou a atacar o líder russo; “esse cara é brutal e o que está acontecendo é ultrajante, disse

EFE/EPA/Ting Shen/POOL O presidente dos EUA, Joe Biden, fala à imprensa após chegar ao Fort Lesley J. McNair em Washington



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou nesta segunda-feira, 4, sobre a suposta atrocidade contra civis cometida pelas tropas russas na cidade de Bucha, na Ucrânia. À imprensa, o líder declarou que deve haver um julgamento por crimes de guerra. “Temos que obter todos os detalhes para que haja um julgamento por crimes de guerra”, disse Biden a repórteres ao chegar à Casa Branca vindo de Delaware. Ele também voltou a chamar o presidente russo, Vladimir Putin, de criminoso de guerra. “Vocês vão se lembrar que fui criticado por chamar Putin de criminoso de guerra. A verdade é que todos vocês viram o que aconteceu em Bucha. Ele é um criminoso de guerra, mas temos que recolher as informações”, disse. “Esse cara é brutal e o que está acontecendo em Bucha é ultrajante”, acrescentou. Bucha, foi recuperada pelas tropas ucranianas que encontraram dezenas de corpos de civis largados nas ruas, alguns tinham as mãos amarradas. O Kremlin nega que tenha cometido tal crime, alegando que há sinais de “falsificações nos vídeos” e de “fakes” nas imagens apresentadas pelas autoridades ucranianas como provas de um massacre atribuído à Rússia. “Com base no que vimos, não é possível confiar nestas imagens de vídeo”, afirmou Peskov, antes de acrescentar que “esta informação deve ser seriamente questionada”.

*Com informações da AFP e EFE