Biden promete derrubar qualquer objeto que ameace os EUA, mas afirma: ‘Não procuro nova Guerra Fria’

Chefe de Estado norte-americano disse que quer conversar com Xi Jinping sobre o que seu país diz ser um balão chinês

MANDEL NGAN / AFP O presidente dos EUA, Joe Biden, fala sobre a resposta do governo aos recentes objetos aéreos na Casa Branca em Washington, DC, em 16 de fevereiro de 2023. Biden se dirigiu aos americanos sobre um sofisticado balão chinês e três objetos aéreos não identificados subsequentes abatidos sobre a América do Norte este mês



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 16, que não hesitará em derrubar qualquer objeto aéreo que ameaçar a segurança nacional. Na semana passada, ele já havia informado que faria de tudo para proteger a soberania do país se sentisse que ela estava ameaçada. “Se algum objeto representar uma ameaça à segurança dos americanos, vou derrubá-lo”, alertou Biden dias depois de ordenar a derrubada de um balão chinês e de outros três objetos voadores não identificados. A declaração do líder norte-americano vem pós uma série de objetos não identificados – óvnis – estarem sendo avistados em vários países. Só nos EUA foram três além do balão chinês que ainda não está certo se tinha fins de espionagem ou meteorológicos. Durante coletiva de imprensa, Biden disse que espera falar com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o que seu país diz ser um balão espião chinês que um caça norte-americano derrubou no início deste mês. “Espero falar com o presidente Xi, espero que cheguemos ao fundo disso, mas não peço desculpas por derrubar aquele balão”, disse Biden em resposta às reclamações de Pequim. “Não estamos procurando uma nova guerra fria”, acrescentou. O chefe de Estado também falou que os outros três objetos identificados não pertenciam à China e não faziam parte de um programa de espionagem. “Os três objetos são provavelmente balões ligados a empresas privadas, instituições de recreação ou pesquisa, estudando o clima ou realizando outras pesquisas científicas”, declarou que também informou que as novas identificações não aconteceram porque mais óvnis estão invadindo o espaço aéreo norte-americano, e sim porque eles mudaram o sistema de defesa que possibilitou identificá-los com mais agilidade.