Biden quer falar com Lula sobre guerra na Ucrânia durante encontro do G7

SAUL LOEB/AFP Joe Biden durante discurso na Cúpula do G7, realizada no Japão



Neste sábado, 20, durante a Cúpula do G7, o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer promover um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o evento diplomático para debater a guerra da Ucrânia. De acordo com Sullivan, o presidente americano “buscará a oportunidade de falar” com Lula e com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também propôs a Lula uma reunião bilateral durante o encontro de líderes globais, que é realizado em Hiroshima, no Japão. “Debater o papel construtivo que cada país pode desempenhar no apoio ao elemento mais fundamental de qualquer resultado (da guerra na Ucrânia), que é soberania e integridade territorial, que é sagrada na Carta da ONU”, declarou o assessor da Casa Branca em coletiva de imprensa. De acordo com Sullivan, Biden deve “agradecer ao presidente Lula por ter apoiado várias das principais resoluções da ONU neste conflito”. “O motivo pelo qual o Brasil as apoiou é porque essas resoluções têm esse princípio (de integridade territorial)”, declarou.

Apesar do enfoque no conflito, o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca destacou que a guerra na Ucrânia será apenas um de “vários temas-chave” a serem tratados, como “investimentos, como desenvolvemos os bancos multilaterais de desenvolvimento, como lidamos com o peso da dívida”. Sullivan também negou que a intenção seja de pressionar Lula e Modi. Ambos já deram declarações controversas a respeito do conflito e de sua resolução e mantém uma posição, cada um a seu modo, de certa neutralidade. “Não é assim que o presidente Biden opera com esses líderes-chefe, com quem ele tem relações profundas”, esclareceu. Apesar das declarações do assessor, a agenda de Lula divulgada pelo governo brasileiro ainda não prevê a reunião com o presidente americano. No entanto, um encontro entre o presidente brasileiro e o primeiro-ministro da Índia está previsto para o domingo, 21. Ainda neste sábado, o presidente Lula se encontra com o líder francês Emannuel Macron, o primeiro-ministro do Japão Fumio Kishida, o presidente da Indonésia Joko Widodo, e com o chanceler alemão Olaf Scholz.