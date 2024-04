Biden se encontra com primeiro-ministro japonês e firma aliança contra a China

Ambos ‘reiteram sua forte oposição’ a qualquer tentativa da China de alterar de modo unilateral pela força o status quo no Mar do Sul da China

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, anunciaram em comunicado conjunto nesta quarta (10), após uma visita do líder japonês na Casa Branca, que ambos reiteraram os laços entre os países, “reiteram sua forte oposição”, a qualquer tentativa da China de alterar de modo unilateral pela força o status quo no Mar do Sul da China. , presidente dos Estados Unidos, e Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, anunciaram em comunicado conjunto nesta quarta (10), após uma visita do líder japonês na Casa Branca, que ambos reiteraram os laços entre os países, “reiteram sua forte oposição”, a qualquer tentativa da China de alterar de modo unilateral pela força o status quo no Mar do Sul da China.

Biden e Kishida ainda falaram sobre o comportamento chinês na região, já que ilhas estão sendo reivindicadas por muitos países. “Perigoso” e “ilegais”, segundo os líderes, e atrapalhando os esforços de outras nações para explorar recursos. Os dois ainda comentam sobre várias temáticas, incluindo a guerra na Faixa de Gaza. Os líderes condenam, novamente, o ataque do Hamas em 7 de outubro em solo israelense e dizem que Israel tem o direito de se defender de modo “consistente com a legislação internacional”. Todavia, tanto Biden quanto Kishida também lamentam os acontecidos, “profunda preocupação” com a crise humanitária “crítica” na Faixa de Gaza e afirmam ser crucial a libertação de todos os reféns feitos pelo Hamas. Eles também deixam explícito a necessidade de um acordo que também “trouxesse um cessar-fogo imediato e prolongado em Gaza”, com a permissão para envio de ajuda humanitária adicional para os palestinos. A dupla também diz que continua a defender um Estado palestino, com garantias à segurança de Israel, como parte de uma solução duradoura e justa na área.

