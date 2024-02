Biden se encontra com viúva de Navalny; Casa Branca pede corpo de opositor

Mãe do ativista russo afirmou que conseguiu ver o corpo do filho, mas que foi chantageada para enterrá-lo “em segredo”

Casa Branca pediu às autoridades russa que entreguem o corpo de Alexei a sua mãe



O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, teve um encontro nesta quinta-feira, 22, com a viúva e a filha de Alexei Navalny, ativista russo que faleceu em uma prisão no Ártico nesta semana. A reunião ocorreu em São Francisco, na Califórnia, e foi organizada pela Casa Branca. No encontro, eles discutiram sobre questões políticas e direitos humanos, e Biden expressou suas condolências a Yulia e Dasha Navalnaya. O presidente dos EUA afirmou que possuía “admiração pela extraordinária coragem de Alexei Navalny e seu legado de luta contra a corrupção e por uma Rússia livre”. Em coletiva de imprensa também nesta quinta-feira, a Casa Branca solicitou às autoridades russas que entreguem o corpo de Alexei a sua mãe. Liudmila Navalnaya, mãe de Alexei, afirmou que conseguiu ver o corpo do filho nesta quinta-feira, mas denunciou que foi chantageada para enterrá-lo “em segredo”. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, enfatizou a importância de permitir que a mãe possa prestar homenagem ao seu filho, destacando sua coragem, bravura e serviço. Antes de falecer, Alexei cumpria pena de 19 anos no Ártico após ter sido acusado pelo governo russo de “extremismo”.

