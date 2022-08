Biden testa negativo para Covid-19, afirma Casa Branca

Líder norte-americano foi diagnosticado com a doença duas vezes em menos de 15 dias

SAUL LOEB / AFP Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos está se sentindo bem



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou negativo para Covid-19 neste sábado, 6, informou a Casa Branca. “O presidente continua se sentindo muito bem”, afirmou o médico de Biden, Kevin O’Connor, em um comunicado. “Esta manhã, seu teste de antígeno SARS-CoV-2 foi negativo”. O chefe de estado testou positivo para a doença duas vezes em menos de 15 dias. A primeira vez foi em 21 de julho e no dia 30 sofreu um “rebote” da doença. A doença impediu o chefe de Estado de viajar e fazer eventos públicos, embora ele tenha aparecido em reuniões virtualmente. Ele realizou dois conjuntos de declarações ao ar livre esta semana, na segunda-feira, 1, para marcar a morte do líder da Al Qaeda Ayman al-Zawahiri e na sexta-feira, 5, para discutir os números de empregos nos EUA. Isolado na Casa Branca há uma semana, Biden pretende retomar suas viagens em breve. De acordo com sua agenda oficial, o democrata viajará ao estado do Kentucky, que sofreu inundações devastadoras recentemente.

*Com informações da AFP e Reuters