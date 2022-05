Biden visita memorial erguido a vítimas do massacre em Uvalde

Presidente dos Estados Unidos se solidarizou com familiares e voltou a pedir ações sobre a política armamentista para tornar o território norte-americano mais seguro

EFE/EPA/NICOLAS DATICHE Joe Biden faz visita aos familiares das vítimas que faleceram no massacre armado em uma escola primária no Texas



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, junto com a primeira-dama Jill desembarcaram em Uvalde, pequena cidade no interior do Texas, para consolar e prestar solidariedade aos familiares das vítimas do massacre que ocorreu em uma escola primária – que resultou em 21 mortos. O mandatário irá visitar o memorial erguido em frente à unidade educacional onde o tiroteio ocorreu. Em seguida, o líder da Casa Branca participará de uma missa em homenagem às vítimas e irá se encontrar com parentes e familiares dos envolvidos. Ao chegar no município, Biden afirmou que “é possível tornar os Estados Unidos mais seguros” e voltou a pedir ações e mudanças nas políticas armamentistas para que futuros massacres sejam evitados. “Então, estou pedindo a todos os americanos agora que se unam e façam com que suas vozes sejam ouvidas e trabalhem juntos para tornar esta nação o que pode e deve ser”.