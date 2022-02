Blinken anuncia US$ 350 milhões em nova assistência militar à Ucrânia

Em comunicado, o secretário de Estado dos Estados Unidos disse: ‘esse pacote é para ajudar a abordar as ameaças blindadas, aéreas e de outro tipo’

Reuters Antony Blinken envia assistência militar para Ucrânia



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou neste sábado, 26, que vai enviar 350 milhões de dólares em nova assistência militar à Ucrânia. A informação veio por meio de um comunicado em que declarou: “este pacote incluirá mais assistência defensiva letal para ajudar a abordar as ameaças blindadas, aéreas e de outro tipo que a Ucrânia enfrenta atualmente”. Na sexta-feira, 25, o presidente Joe Biden já havia informado que estaria enviando auxílio humanitário para os ucranianos e que iria proteger cada pedaço do território dos países membros da Organização do Atlântico Norte (Otan).

As medidas vêm logo após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recusar ajuda dos EUA para deixar o país, dizendo que precisam de assistência e não de carona e ter cobrado ações mais concretas por parte dos Estados Unidos e países da Europa. Após o pedido, sanções mais intensas foram colocadas em prática e EUA e Polônia foram os primeiros a enviarem auxílio para os ucranianos. Desde quinta-feira, 24, a Ucrânia está sendo invadida pelas tropas russas que tem como objetivo mudar o governo de Kiev e impedir o ingresso do país na Otan. Já são três dias de ataque. A zona de exclusão de Chernobyl já está sob comando dos russos que bombardearam Kiev na manhã de sábado.