Blinken chega a Lima para encontrar Castillo e participar de reunião da OEA

Secretário de Estado dos Estados Unidos já encontrou Petro e Boric nos últimos dias

Susan Walsh / POOL / AFP - 01/02/2022 Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou a Lima nesta quarta-feira, onde se reunirá com o presidente do Peru, Pedro Castillo, e participará da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). O avião do secretário de Estado americano pousou por volta das 18h15 (20h15 de Brasília), no aeroporto Jorge Chavez, na capital peruana. Esta é a terceira e última parada da viagem sul-americana de Blinken, que também visitou Bogotá, onde se encontrou com o presidente colombiano Gustavo Petro, e Santiago, onde se encontrou com o presidente chileno Gabriel Boric. O responsável pela diplomacia americana se reunirá nesta quinta-feira, 6, com o presidente peruano no Palácio do Governo e, posteriormente, dará uma entrevista coletiva ao lado do chanceler peruano, César Landa. Entre os temas que pretendem abordar estão o combate ao narcotráfico, a crise migratória regional, os direitos humanos no continente, a proteção do meio ambiente e a perseguição à pesca ilegal.

Os Estados Unidos forneceram ao Peru US$ 286 milhões em ajuda humanitária e de desenvolvimento para lidar com a chegada de imigrantes e refugiados venezuelanos ao país, que totalizam 1,3 milhão de pessoas. Além disso, Washington está pressionando o governo peruano a aumentar a erradicação das plantações de folha de coca e promover a substituição de cultivos por cacau e café. Blinken também participará da Assembleia Geral da OEA, na qual os países-membros discutirão as crises no Haiti e na Venezuela. O secretário norte-americano deverá se reunir durante o conclave com o secretário-geral da OEA, Luis Almagro. Além disso, participará de uma reunião ministerial sobre imigração, na qual se dará seguimento à aplicação da Declaração de Los Angeles, na qual 20 países da região se comprometeram a conter os fluxos migratórios.

*Com informações da EFE