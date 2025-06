Boca de urna indica vitória de candidato de centro-esquerda na Coreia do Sul

Ex-líder do Partido Democrata, Lee Jae-myung expressou sua intenção de dar continuidade à política externa de seu antecessor e fortalecer a aliança com os Estados Unidos, além de promover a cooperação com o Japão

EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES Apesar de sua ênfase na parceria com os EUA, Lee Jae-myung acredita que a diplomacia sul-coreana deve incluir também relações com a China



Lee Jae-myung, candidato da esquerda, se destaca como o provável vencedor da eleição presidencial na Coreia do Sul, conforme indicam as pesquisas de boca de urna. Com 51,7% dos votos, ele supera seu principal adversário, Kim Moon-soo, que obteve 39,3%. O ex-líder do Partido Democrata, Lee, expressou sua intenção de dar continuidade à política externa de seu antecessor. Ele planeja fortalecer a aliança com os Estados Unidos, além de promover a cooperação com o Japão e abordar questões de direitos humanos em relação à Coreia do Norte.

Apesar de sua ênfase na parceria com os EUA, Lee Jae-myung acredita que a diplomacia sul-coreana deve incluir também relações com a China e a Rússia. Para ele, a aliança com Washington deve ser vista como o “eixo básico” da estratégia diplomática do país, sem que isso signifique o abandono de outros laços importantes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias