Boeing cancela lançamento de nave tripulada para Estação Espacial Internacional por problema técnico

Equipe da United Launch Alliance está analisando os dados para identificar a falha que impediu a decolagem

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Steve Stich, Gerente do Programa de Tripulação Comercial da NASA, Mark Nappi, vice-presidente e gerente do Programa de Tripulação Comercial da Boeing, e Tory Bruno, presidente e CEO da United Launch Alliance



Boeing novamente não conseguiu lançar sua primeira espaçonave tripulada Starliner para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) neste sábado (1º), em mais um revés para a empresa aeroespacial americana depois que a operação anterior havia sido cancelada em 6 de maio, horas antes da decolagem. As equipes de controle em terra cancelaram o lançamento quando faltavam pouco menos de quatro minutos para o fim da contagem regressiva por motivos não revelados. Foi o segundo adiamento da decolagem desta missão em menos de um mês, em mais um revés para o conturbado programa espacial da Boeing, que vem enfrentando anos de atrasos e adversidades relacionadas à segurança. O foguete da United Launch Alliance (ULA), a joint venture entre Boeing e Lockheed Martin, deveria ter decolado às 12h25, horário local (13h25 em Brasília), da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, no estado da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos. Mas, no último minuto, um sistema de emergência foi ativado automaticamente, informou a Nasa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como resultado, as equipes da ULA, da Boeing e da Nasa começaram a colocar o foguete em uma configuração segura para que os dois astronautas pudessem sair. As datas alternativas possíveis para a decolagem são este domingo, e também a próxima quarta ou quinta-feira, mas os técnicos precisam determinar primeiro os ajustes necessários. A Nasa está tentando certificar a Boeing como uma segunda operadora comercial para transportar suas tripulações para a ISS, algo que a SpaceX, empresa do magnata Elon Musk, vem fazendo nos últimos quatro anos. Ambas as empresas receberam contratos de vários bilhões de dólares em 2014 para desenvolver suas cápsulas tripuladas e pilotadas de forma autônoma, depois que o programa do ônibus espacial chegou ao fim em 2011, o que deixou os Estados Unidos temporariamente dependentes dos foguetes da Rússia para suas viagens.

A Boeing, com seus 100 anos de história, foi fortemente favorecida em relação à sua concorrente então iniciante, mas seu programa sofreu anos de atrasos e temores em relação a questões de segurança que refletem os vários problemas que afligem sua divisão de linhas aéreas comerciais. Wilmore e Williams estavam prontos para a decolagem em 6 de maio, quando defeitos em uma válvula do foguete Atlas V, que deveria impulsionar a cápsula da Starliner em órbita, forçaram as equipes de terra a cancelar o lançamento. Desde então, um pequeno vazamento de hélio localizado em um dos propulsores da espaçonave veio à tona, mas, em vez de trocar sua vedação, o que exigiria a desmontagem da Starliner na fábrica, os funcionários da Nasa e da Boeing consideraram-na segura o suficiente para voar como está. Os testes pré-lançamento realizados pelas equipes de solo neste sábado confirmaram que o vazamento não havia se expandido ainda mais. Uma vez no espaço, os astronautas colocarão a Starliner à prova, incluindo o controle manual da espaçonave.

*Com informações da AFP